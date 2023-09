Savona, il Comune vara un progetto di sostegno psicologico agli anziani vittime di truffa

La vergogna di essere stati raggirati, di non essere stati in grado di riconoscere un truffatore truffatori a volte pesa più della truffa stessa e della somma sottratta, soprattutto se si appartiene ad una categoria fragile come quella degli anziani.

Per aiutare gli anziani vittime di truffe il Comune ha varato il progetto che ora si sta avviando alla sua seconda fase, quella appunto dell'assistenza psicologica. L'iniziativa si chiama "Truffe: prevenzione, contrasto e supporto alle vittime" rientrante in un progetto avviato dalla polizia municipale in collaborazione con i servizi sociali.

La prima parte del progetto, che ha previsto una serie di incontri della polizia municipale con gli anziani è già stato avviato e portato a termine. In questi ultimi anni i settori del comune coinvolti nel progetto, la Polizia Municipale ed i servizi sociali, hanno condotto negli ultimi anni azioni di divulgazione delle misure di prevenzione e di contrasto al fenomeno diffuso delle truffe soprattutto rivolte alla popolazione anziana.

Il secondo passaggio prevede l'assistenza psicologica delle vittime. Il Ministero dell'Interno tramite la Prefettura, in seguito alla domanda presenta dal Comune di Savona, ha trasferito risorse necessarie per la realizzazione del progetto comunale denominato "Insieme 1". Il Comune ha così provveduto all'assegnamento dell'incarico al ditta Consorzio sociale Il Sestante società cooperativa che si occuperà di questa parte dell'attività.