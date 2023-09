Presidio di Cgil, Cisl e Uil davanti all'Opera Pia Siccardi di Spotorno per il rinnovo del contratto

Si chiama “Basta contratti pirata” l'iniziativa promossa da Cgil, Cisl e Uil a livello regionale e locale, per chiedere che nel rinnovo dei contratti delle strutture sanitarie private accreditate, come le rsa, venga applicato il contratto collettivo nazionale sottoscritto con i sindacati confederali, più rappresentativi del settore.

L'iniziativa si è concretizzata questa mattina con un presidio davanti all'Opera Pia Siccardi di Spotorno, per chieder eil rinnovo del contratto scaduto da 11 anni e non rinnovato con Cgil, Cisl e Uil.

“Un'iniziativa che abbiamo organizzato come Cgil, Cisl e Uil – spiega Giovanni Olivieri di Cisl Fp - contestualmente con una manifestazione a livello regionale esotto la sede di Aiop, Associazione Italiana Ospedalità Privata, e con un incontro con l'assessore regionale Gratarola, e con presidi a livello locale come quello davanti all'Opera Pia Siccardi di Spotorno, per chiedere che venga applicato il contratto collettivo nazionale firmato con le organizzazioni sindacali più rappresentative".

"Siccome con delibera di giunta la Regione ha stabilito che uno dei requisiti per l'accreditamento sia l'applicazione del contratto più rappresentativo- conclude Olivieri - abbiamo chiesto alla Regione di verificare la situazione esistente in modo che, a chi non ha applicato questo contratto venga richiesto di ottemperare a quanto previsto dalla delibera”.