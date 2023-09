Attualità |

Rigassificatore, i 4 comuni del Golfo dell'Isola contrari al posizionamento: ordine del giorno firmato all'unanimità

Ieri sera consiglio comunale straordinario a Noli alla quale hanno preso parte gli amministratori nolesi, di Spotorno, Bergeggi e Vezzi Portio. Firmato ordine del giorno contrario anche a Finale

Un ordine del giorno firmato all'unanimità contro il posizionamento del rigassificatore da parte di tutte le amministrazioni comunali del Golfo dell'Isola. Questa la presa di posizione compatta dei comuni di Noli, Bergeggi, Spotorno e Vezzi Portio che ieri nel parlamentino nolese in seduta straordinaria presieduto dal sindaco Ambrogio Repetto si sono espressi contrariamente sul progetto per lo stazionamento della nave Golar Tundra a 4 km dalla costa di Vado Ligure, 2.9 km dalla costa di Savona. "Il problema di metodo è la totale assenza di processi partecipativi e di comunicazione, non solo alle popolazione ma anche agli enti locali coinvolti. Un progetto del genere e la stessa direttiva Seveso e le normative europee che ne sono alla base prescrivono per le comunità in cui si pensa di installare stabilimenti a rischio di incidente rilevanti, impone percorsi partecipativi - ha detto in apertura il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini - Le persone devono essere preventivamente informate di quello che si pensa di fare, ci deve essere un confronto attivo con i territori in modo che tutti possano decidere liberamente se quello sta accadendo va bene così o se propongono di cambiarlo o di tentare di fermarlo. Tutto questo non è accaduto". La prima cittadina di Bergeggi Nicoletta Rebagliati nella giornata di ieri ha chiesto tramite mail un incontro con i 4 comuni al Commissario visto che ad oggi non sono ancora stati convocati in Regione. "Ci sono fortissime perplessità sull'impatto sull'area marina, sembra un paradosso che fino a poco tempo fa era intenzione della Regione, su imput dell'Unione Europea di ampliare l'area marina e invece all'interno di quel perimetro viene previsto uno stravolgimento con il posizionamento di questo tipo di infrastruttura" ha puntualizzato il sindaco di Vezzi Portio Germano Barbano. Il consigliere regionale del Pd e di Articolo Uno Roberto Arboscello durante il consiglio è intervenuto specificando le motivazioni della contrarietà come fatto durante il consiglio regionale (Leggi QUI). Spazio poi agli interventi dei diversi consiglieri comunali dei 4 territori. Espressa contrarietà in un ordine del giorno firmato all'unanimità anche in consiglio comunale a Finale.

Luciano Parodi

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.