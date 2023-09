"Gli alunni disabili", l'incontro a Pietra. Prof Colombo: "Numero in costante aumento, il 3.8% rispetto al 2.6% di dieci anni fa"

Primo appuntamento questo pomeriggio a Pietra Ligure del secondo ciclo del progetto Cultural-Mente dedicato ad incontri e conferenze a tema psicologico e sociale.

La Professoressa Maddalena Colombo, ordinaria di Sociologia dei processi culturali all'Università Cattolica di Milano nella Sala Consiliare pietrese tratterà il tema “Gli alunni disabili”, concentrandosi su quali sono i problemi che quotidianamente devono essere affrontati e come si possono superare con l’aiuto dell’intera classe.

"Mi soffermerò su come sta evolvendo la presenza degli studenti con disabilità con il numero e la proporzione che è in costante aumento in quanto negli anni sono cresciute le capacità certificatorie e la sensibilità dei genitori e degli insegnanti è sempre più vasta nei confronti dei figli e degli studenti. Siamo arrivati al 3.8% nelle scuole di ogni ordine e grado e dieci anni fa erano il 2.6%" ha detto Maddalena Colombo. La professoressa si concentrerà anche sulle dislessia.

"C'è un aumento vertiginoso. Sono disturbi dell'apprendimento ma non è una disabilità. Molte famiglie si rifiutano di fare il test anche se avrebbero tutto di guadagnato per poter effettuare test particolari, avere tempi diversi per i propri figli. Potrebbero fare una vita normale" ha puntualizzato.

C'è anche presente una sorta di "area grigia".

"Riguarda lo svantaggio socio linguistico culturale, si tratta di questi bambini che sono stati privati di una famiglia, sono stati messi in istituto, tutto ciò porta ad una povertà educativa. Per non parlare del tema legato agli alunni stranieri con disabilità".

In Italia, con un'incidenza importante anche nel savonese, mancano gli insegnanti di sostegno.

"Sulla carta abbiamo in Italia tra i migliori rapporti numerici alunni-insegnanti di sostegno, 1.5 per alunno. Ne abbiamo tanti insegnanti di sostegno ma sulla carta, vengono scelti molto spesso ad anno scolastico iniziato nelle graduatorie di chi si presta al servizio senza titolo specifico oppure fuori dalle graduatorie".

"Invito a partecipare a questo primo incontro della rassegna che sarà incentrato su un argomento di assoluta importanza - ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Cultura Daniele Rembado - assieme alla professoressa Colombo conosceremo meglio quali sono i problemi che gli alunni disabili affrontano nel loro percorso scolastico e come possono superarli anche con l'aiuto della classe".