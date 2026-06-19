"A Ruota Libera" ad Albenga: biciclette, inclusione e turismo lento lungo le vallate della Riviera

Il progetto “A Ruota Libera” è arrivato ad Albenga dove oggi e domani (venerdì 19 e sabato 20 giugno) proporrà escursioni gratuite in bici, in collaborazione con la FIAB, Federazione Italiana Bici Ambiente.

I volontari accompagneranno i partecipanti in escursioni gratuite lungo le ciclabili di Albenga e su percorsi ad anello verso Cisano sul Neva, Castelbianco e Zuccarello, con 10 bici elettriche a ricarica solare messe a disposizione dal progetto. La partenza è da via don Pelle.

Ieri invece i volontari del progetto hanno messo gratuitamente a disposizione di ragazzi e adulti alcune bici speciali e cicli joelette adatti per il trasporto di persone con disabilità, facendo conoscere questa opportunità di escursioni inclusive.

Il calendario di escursioni gratuite di “A Ruota Libera” proseguirà fino ad ottobre, con altri appuntamenti in tutta la regione. Segui la nostra pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/progetto.aruotalibera .

“A Ruota Libera” è uno dei 29 progetti (su 206 presentati) che hanno ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura. Il Benessere circolare tra natura, movimento e vita sana” che si propone di rispondere alle sfide emergenti legate alla salute e alla sostenibilità ambientale, promuovendo un approccio olistico che integra benessere umano, salute circolare e salvaguardia dell’ecosistema. Ha come obiettivo aumentare le opportunità di praticare cicloturismo lento e trekking dolce all’aria aperta nelle province di Imperia e Savona per ridurre la sedentarietà, in particolare di categorie a rischio o fragili, come gli over 60 e gli under 15 sedentari, le persone con disabilità, gli anziani non deambulanti e le persone con patologie invalidanti.

Oltre al capofila Libertas Liguria, nel partenariato di “A Ruota Libera” figurano APS Overland Rescue e ASD Overland Sport di Toirano, Passi di Vita ASD di Savona, Fiab Riviera dei Fiori APS di Ventimiglia, ASD Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte e dal CAI di Loano.