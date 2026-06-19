Festival delle Erbe a Rollo: cooking show, musica e incontri sotto gli ulivi di Andora

Sotto gli ulivi di Rollo, nel suggestivo borgo di Andora, il Festival delle Erbe propone sabato 20 giugno una giornata ricca di cooking show, laboratori e musica folk. Tra gli appuntamenti, alle ore 18.00, l’incontro con lo scrittore Maurizio Pupi Bracali, che presenta il suo nuovo giallo “Primavera nera” (edizione Delfino Moro). Un romanzo dalla trama intricata e avvincente, ambientato a Ceriale, attraverso cui l’autore riporta alla luce alcuni aspetti della vita locale di un tempo. La nuova indagine del poliziotto ligure Calcagno ruota attorno al misterioso ed efferato omicidio di un senzatetto senza identità né fissa dimora.

Programma della giornata: alle 9.30 apertura dell’area ristoro. La giornata si apre alle 10.00 con il laboratorio e cooking show “Il pesto al mortaio” a cura dello chef Simone Peirano del ristorante “Il Pozzo” di Andora. Alle 11.00 concerto degli Alpalachians, un viaggio nella musica acustica dal Medioevo al folk tradizionale, con Gigi Bottino (chitarra e voce) e Gianna Williams (mountain dulcimer e voce).

Alle 12.30, sul palco sotto gli ulivi, conferenza con degustazione “Gli agrumi particolari e il loro utilizzo in cucina”, a cura di “Agrumondo Rocchetti”. Sempre alle 12.30 riapre l’area ristoro.

Nel pomeriggio, alle 15.00, concerto de Le Accordate, con un raffinato repertorio di musica rinascimentale e celtica su strumenti antichi e particolari, con Sabine Spath e Cristina Rovald. Alle 16.30 cooking show dedicato al “Crostone di pane di Stellanello con sua maestà il Cundiun e toma di pecora brigasca”, a cura dello chef Claudio Londri (ANMI).

Alle 17.15 Marco Pirinoli guiderà il pubblico alla scoperta de “Gli insetti: un misterioso mondo tutto da scoprire”. Alle 18.00 l’incontro con l’autore Pupi Bracali, a cura di Diego Delfino e Monica Napoletano. A seguire, alle 18.30, “Slow Drink con Libereso”, a cura della delegazione Slow Food Albenga/Finale/Alassio, con un percorso degustativo ispirato alle ricette di Libereso Guglielmi, il “giardiniere di Calvino”.

Alle 19.30 riapre nuovamente l’area ristoro.

La serata prosegue alle 21.00 con la consegna del premio della “Fondazione Libereso Guglielmi” e della Presidenza della Regione Liguria ai “Nemo’s Garden” di Noli. Alle 21.30 concerto del Mario Cau Jazza Trio, un viaggio nel bebop italiano che fonde jazz classico, musica manouche e riletture della canzone italiana, con anteprima del disco “Transistor” (Mario Cau, Marco Rovida e Daviano Rotella).

Per tutta la giornata sarà attivo un servizio navetta con partenza da piazza Caduti di Nassiriya.