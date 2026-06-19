Terreni Creativi 2026 si apre con "Ida e la bambina nuova", lo spettacolo di Marta Zotti

Lo spettacolo Ida e la bambina nuova, di e con Marta Zotti, apre l’edizione 2026 di Terreni Creativi – Festival delle Valli Ingaune. La manifestazione prende il via il 25 giugno con un lavoro dedicato alle nuove generazioni.

Terreni Creativi Nuove Generazioni, sostenuto da Fondazione De Mari, Regione Liguria, Coop Liguria, Comune di Albenga, Comune di Villanova di Albenga, Comune di Castelbianco e Comune di Casanova Lerrone, oltre a numerosi sponsor locali, propone una rassegna dedicata ai più giovani sotto la direzione artistica dell’autrice e attrice genovese Simona Gambaro.

L’appuntamento è per giovedì 25 giugno 2026 alle ore 21.00 in Piazza dei Leoni. Lo spettacolo è di e con Marta Zotti, con la collaborazione alla messa in scena di Silvano Antonelli. Le musiche originali sono di Alan Brunetta e Dario Mecca Aleina. Produzione a cura dell’Associazione S.T.A.R.

Al centro della storia c’è la Bambina Nuova, una voce che sembra uscire direttamente da Ida ma che parla in modo inatteso e disordinato, “come un vulcano di parole” che esplode senza controllo. I suoi errori, però, scatenano spesso la rabbia degli adulti e ricadono su Ida.

Quando la Bambina Nuova scompare improvvisamente, Ida decide di mettersi alla sua ricerca. È l’inizio di un percorso fuori dal suo piccolo mondo, alla scoperta delle proprie parole e della capacità di dare voce a ciò che ha dentro, anche quando non è semplice e anche quando quella voce non c’è più.

L’Associazione S.T.A.R. nasce nel 2007 attorno alla figura di Marta Zotti come progetto di artisti uniti dalla necessità di raccontare storie in diversi territori, con particolare attenzione alle relazioni e alla ricerca di un benessere collettivo attraverso arte e comunicazione. Spettacolo a ingresso gratuito.