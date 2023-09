“Allattamento e lavoro: tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”, il 5 ottobre a Savona un evento pubblico

Giovedi 5 ottobre dalle 10.30 presso la Sala Nassiriya della Provincia , in via Sormano 12, con la riapertura dello spazio allattamento si terrà un evento pubblico in collaborazione con Unicef, la Provincia di Savona, il Comune di Savona, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Unione Industriali della Provincia di Savona, la ASL2 Savonese, il Collegio delle Ostetriche, l’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Savona, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e la Fondazione de Mari.

Dichiara il Presidente Olivieri: "Promuovere un ambiente favorevole all'allattamento anche nei luoghi di lavoro è fondamentale perché i dati dimostrano che i tassi di allattamento calano significativamente per le donne che riprendono la loro vita professionale. In quest’ottica festeggiamo insieme nella giornata del 5 ottobre la riapertura dello spazio allattamento della Provincia, non solo per le mamme lavoratrici di questa Istituzione ma per tutte le mamme che hanno bisogno di uno spazio comodo e sicuro per allattare i propri bimbi. La Regione Liguria già dal 2016 ha sottoscritto con Unicef un documento di intesa come Regione Amica dei bambini per l’allattamento per sottolineare il suo impegno nel sostegno, nella protezione e nella promozione dell’allattamento come valore sociale e di salute per tutte le mamme e i bambini. In quest’ottica è partita la campagna Liguria Allatta che vuole promuovere tra le altre cose l’apertura di spazi allattamento in tutti i Comuni della Liguria".