Simula il sequestro legandosi da solo e accusando poi due persone: 36enne tunisino denunciato per calunnia

Ha inscenato un sequestro ai propri danni, accusando falsamente due uomini di averlo picchiato e legato mani e piedi in un edificio abbandonato nel parcheggio di piazza del Popolo a Savona.

Ma la sua versione non ha convinto gli investigatori, e alla fine è crollata: l’uomo, un cittadino tunisino di 36 anni con precedenti, è stato denunciato in stato di libertà dalla Squadra Mobile della Questura di Savona con l’accusa di calunnia.

I fatti risalgono allo scorso 4 maggio, quando gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, avevano trovato l’uomo legato a un’inferriata. Agli agenti aveva raccontato di essere stato aggredito e immobilizzato da due sconosciuti. Tuttavia, le modalità con cui era stato legato e alcune incongruenze nel suo racconto avevano subito insospettito gli investigatori.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile e supportata anche dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, ha permesso di ricostruire con chiarezza quanto accaduto: i nodi che legavano l’uomo, per conformazione e tecnica, non erano compatibili con un’aggressione da parte di terzi. Di fronte all’evidenza, il 36enne ha ammesso di essersi legato da solo, simulando l’intero episodio e accusando falsamente due persone.

Per lui è così scattata la denuncia per calunnia. Ma non si tratta del primo episodio. Già nel maggio dello scorso anno, lo stesso uomo aveva presentato una denuncia in Questura accusando un cittadino albanese di averlo minacciato con una pistola. Anche in quel caso, le indagini avevano appurato la totale infondatezza del racconto e l’estraneità della persona indicata, portando a una nuova segnalazione all’Autorità Giudiziaria.