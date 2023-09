Altare, la minoranza sul rigassificatore: "Impatto ambientale e sicurezza criteri fondamentali nella valutazione del progetto"

Il gruppo di opposizione "Altare con noi - Insieme" esprime la sua posizione sul rigassificatore, mettendo in evidenza l'importanza dell'ambiente e della sicurezza, come criteri fondamentali nella valutazione del progetto.

"Concettualmente non ci saranno posizioni sfavorevoli, a meno che non emergano specifiche problematiche legate all'ambiente e alla sicurezza. In tal caso, ci mostreremo ovviamente in maniera negativa - spiegano dall'opposizione - Comunque, se il progetto dovesse concretizzarsi, ci aspettiamo quanto meno che per Altare vengano devoluti contributi e oneri che possano chiaramente agevolare i cittadini nella spesa del gas".

Nella nota il gruppo di opposizione ha poi annunciato di essere in attesa della relazione del sindaco, nonché dell'invito per l'incontro previsto il prossimo 5 ottobre in provincia, durante il quale si discuterà del progetto con gli comuni coinvolti alla presenza del commissario straordinario Giovanni Toti.

"Siamo stupiti dal fatto che il sindaco, nonostante le sue prime dichiarazioni sui giornali, commentando come 'fare caciara' le proteste contro il rigassificatore, ad oggi, non abbia organizzato nessun incontro sul territorio altarese, come accaduto invece in altre realtà vicine", concludono dall'opposizione.