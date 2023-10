Loano, 2 milioni e 935 mila euro dall'intesa Governo-Regione: nuovo asfalto sulla via Aurelia da levante a ponente

Ammonta a 2 milioni e 935 mila euro il finanziamento che il Comune di Loano riceverà in seguito all’intesa Governo-Regione Liguria firmata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal governatore Giovanni Toti.

Nell’elenco delle opere finanziate su tutta la regione figurano anche l'asfaltatura della via Aurelia dal confine di levante a quello di ponente, con piazza Valerga e via delle Caselle.

" Ringrazio chi nel proprio ruolo ha contribuito per questo importante risultato: il ministro Raffaele Fitto, l’onorevole Edoardo Rixi e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone " ha dichiarato il sindaco Luca Lettieri.

" Una progettazione a costo zero perché redatta dal nostro ufficio tecnico diretto dall’ingegner Jgor Nolesio " ha inoltre aggiunto il primo cittadino loanese.

I lavori di asfaltatura della via Aurelia partiranno nel 2024 e saranno divisi in quattro lotti per ridurre il piu possibile i disagi alla cittadinanza.