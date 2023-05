Il comune di Savona cerca il candidato per il nuovo cda di Spes

Il comune di Savona ha pubblicato l'avviso per le candidature della figura da inserire nel consiglio d'amministrazione di Spes (Società di promozione degli enti savonesi per l'Università) in rappresentanza di Palazzo Sisto.

Dopo l’«avviso pubblico» per cercare candidati da mettere nella stanza dei bottoni di Tpl, ora tocca alla società che si occupa della gestione del Campus universitario. Marco Russo ha firmato l'avviso pubblico per trovare le persone più adatte da proporre per rappresentare il comune nel consiglio di amministrazione della società. Le candidature dovranno essere presentate entro le 12 del 9 giugno.

Il consiglio attualmente in carica, la cui durata statutaria è di tre anni, si è insediato 29 luglio 2020 e giungerà a scadenza con l’assemblea di approvazione del bilancio 2022, che deve avvenir entro fine giugno. A quel punto si dovrà iniziare a lavorare al nuovo consiglio di amministrazione, che come noto deve rappresentare anche l’amministrazione comunale.

Fanno parte dell'attuale consiglio d'amministrazione il presidente Francesco Sanguineti (subentrato a Maurizio Schenone dimissionario nel 2021) i consiglieri Vincenzo Bertino, Giulia Colangelo, Alessandra Magliotto e Gianluca Gandalini. I consiglieri sono espressione degli enti soci, la Camera di Commercio, il la Provincia, il comune di Savona e l'Università di Genova.