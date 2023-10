"Luigi resta!": a Pietra spuntano i manifesti pro De Vincenzi per le elezioni 2024 (FOTO)

Il Comune di Pietra Ligure andrà a elezioni nel 2024 e ancora non ci sono stati movimenti ufficiali per quanto riguarda le candidature al ruolo di sindaco.

Luigi De Vincenzi, primo cittadino in carica, non si è ancora esposto pubblicamente sull'ipotesi di un nuovo impegno così come ancora non si conoscono ulteriori profili pronti a candidarsi.