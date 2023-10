Ad Albenga la pulizia di griglie e caditoie in vista dell'autunno

È iniziata in questi giorni, sollecitata dall’assessore all’ambiente Gianni Pollio, la pulizia capillare delle griglie e caditoie sul territorio comunale di Albenga ad opera di SAT.

“Con l'approssimarsi della stagione autunnale, nella quale si verificano maggiori precipitazioni atmosferiche, si rende necessario un profondo intervento di pulizia delle griglie e delle caditoie delle acque piovane - afferma l’assessore Pollio - Ringrazio SAT per l’intervento e per l’ordinaria pulizia della nostra città effettuata grazie a interventi programmati di lavaggio strade e marciapiedi in tutta la città”.