Maturità 2025, seconda prova: Cicerone sull’amicizia al Classico, Cartesio allo Scientifico, "la cura" di Battiato all’Artistico

AGGIORNAMENTO ORE 12: la traccia di Economia aziendale risulta complessa, soprattutto nella prima parte, con molti indicatori per il bilancio e il Conto economico a Valore Aggiunto; la seconda parte ripropone quesiti frequenti come scritture di assestamento, analisi per indici e contabilità industriale.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40: la prova di Inglese al Liceo Linguistico propone un elaborato sul fast fashion e il suo impatto su salute e ambiente, basato su un articolo della Boston University, e un’analisi del tema della “perdita” nel romanzo “Every Day is Mother’s Day” di Hilary Mantel, che racconta l’esperienza dell’autrice come assistente sociale in un ospedale geriatrico.

AGGIORNAMENTO ORE 10.22: la seconda prova per il liceo Scienze Umane riguarda la ricerca applicata, con testi sull’uso delle tecnologie audiovisive in antropologia e sulla globalizzazione in sociologia del territorio, tratti da studi delle università di Bologna e Milano-Bicocca.

AGGIORNAMENTO ORE 10.08: al Liceo Artistico, la prova per le discipline audiovisive e multimediali, a quanto si apprende, punta sul tema della 'cura'. Il testo di riferimento è la celebre canzone 'La cura' del cantautore Franco Battiato, scomparso nel 2021. Le immagini utilizzate includono opere di Picasso, Diego Rivera, Elliot Erwitt e fotografie di Sandro Scalia su Palermo. il significato del testo di Battiato sta nella volontà di accudire, di prendersi cura della persona amata: "...perché sei un essere speciale, ed io, avrò cura di te".

AGGIORNAMENTO ORE 10: nella seconda prova di Economia aziendale degli Istituti Tecnici (indirizzo AFM), i maturandi devono analizzare il caso della Alfa Spa, un’impresa industriale che produce componenti meccanici. La prova si basa su dati del Report annuale 2023 e documenti del CdA. L’azienda è in buona salute, ma deve affrontare un piano di investimenti per informatizzare e automatizzare il magazzino, al fine di ridurre i costi di distribuzione emersi dal controllo di gestione.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30: la seconda prova del Liceo Scientifico propone lo studio di una funzione, introdotto dalla citazione di Cartesio “La ragione non è nulla senza l’immaginazione”, che sottolinea il legame tra logica e creatività. Tra i quesiti compare anche una citazione di Cicerone, già presente nella prova del Classico, a dimostrazione del dialogo tra le discipline. All’Istituto Tecnico Informatica, la prova verte su un progetto pratico: sviluppare una piattaforma web contro le fake news, attraverso l’etichettatura di un dataset per addestrare un modello di intelligenza artificiale in grado di riconoscere le notizie false online.

AGGIORNAMENTO ORE 9.00: il brano proposto per il Liceo Classico è tratto dal Laelius de amicitia di Marco Tullio Cicerone, un dialogo scritto nel 44 a.C., poco prima della morte dell’autore, ma ambientato nel 129 a.C. Protagonista del dialogo è Gaio Lelio, che riflette sull’amicizia dopo la morte del suo grande amico Scipione Emiliano.

È il giorno della seconda prova scritta: dopo il tema d’italiano, svolto ieri, oggi i maturandi affrontano uno degli appuntamenti più significativi – e temuti – dell’Esame di Stato. La prova, iniziata alle 8:30, è dedicata alle discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio.

Al Liceo Classico, gli studenti si cimenteranno con la versione di latino, mentre al Liceo Scientifico la prova riguarda la matematica. Negli istituti tecnici e professionali, le materie variano a seconda dell’indirizzo: dalla lingua inglese per il settore economico “Turismo”, all’economia aziendale, fino a discipline come Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

La durata della prova varia tra le quattro e le sei ore, in base al corso di studi. Le tracce, come di consueto, sono predisposte dal Ministero dell’Istruzione e sono identiche su tutto il territorio nazionale. Un momento decisivo, che simbolicamente chiude il percorso scolastico e mette alla prova non solo le conoscenze acquisite, ma anche le capacità di analisi, riflessione e gestione del tempo.