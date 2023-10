Elezioni Albenga 2024, il sindaco Tomatis pronto a ricandidarsi: “La forza è una squadra sempre unita"

Mancano diversi mesi alle elezioni amministrative di Albenga 2024, ma c’è da tempo un gran lavoro per trovare i candidati alla guida della Città delle Torri. Intanto, qualcosa inizia a farsi chiara sul fronte dell’attuale Amministrazione ingauna.

“Sapevo che contavano su di me per le prossime elezioni, ma qualche sera fa, in occasione di una riunione di maggioranza, ho ricevuto una tale manifestazione di affetto da parte della mia Amministrazione che mi ha lasciato senza parole”. Però qualche parola l’ha spesa il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e lascia apertissima la porta a una ricandidatura per le Amministrative 2024, anche se ha preso ancora un po’ di tempo per sciogliere le riserve.

Più di 4 anni particolarmente difficili, segnati in modo incisivo dalla pandemia e da battaglie importanti, ma che hanno visto sempre uniti e compatti i membri dell’attuale maggioranza in Comune ad Albenga. “Ognuno ha raccontato la propria esperienza maturata in questi anni. Anni pesanti, è vero, ma le difficoltà ci hanno sempre trovato uniti e in accordo – spiega il primo cittadino -. Gli attestati di stima e fiducia che ho ricevuto ripagano già di tutto il lavoro fatto”.

“Noi siamo al servizio dei cittadini e siamo riusciti a fare bene perché siamo una squadra dove regna la collaborazione e l’armonia - prosegue Tomatis -. Questa è la base. Dove ci sono tensioni, soprattutto in presenza dei partiti, queste condizioni mancano e i primi a risentirne sono proprio i cittadini e questo non va mai sottovalutato. Anche grazie al fatto che nel nostro gruppo non ci siano partiti, si è creato un clima di serenità ideale per lavorare in maniera coordinata, pensando e soddisfacendo concretamente i bisogni dei nostri cittadini. Questo è il nostro unico obiettivo”.

“Ho ancora bisogno di qualche tempo per decidere definitivamente, ma scioglierò le riserve a breve”, conclude Tomatis.