Il Porto di Andora premiato con il “Blue Marina Awards”: la cerimonia alla Barcolana di Trieste

Il Porto turistico di Andora e la sua Marina Resort premiati con i Blue Marina Awards, per il secondo anno consecutivo, tra un centinaio di partecipanti. Blue Marina Awards è il riconoscimento che celebra l’eccellenza dei Marina Resort, porti e approdi turistici.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella cornice significativa della Barcolana di Trieste, presso la Camera di Commercio Venezia Giulia. Andora protagonisti accanto a tanti altri porti turistici e approdi prestigiosi, ha certamente avuto visibilità e presentato la sua realtà.

"Siamo soddisfatti di questo riconoscimento perché valorizza il patrimonio nautico della nostra struttura attraverso un marchio di qualità riconoscibile dagli utenti e dal grande pubblico appassionato della nautica - ha dichiarato il presidente del Porto di Andora, avvocato Fabrizio De Nicola, che ha ritirato il premio insieme all'amministratore delegato di A.M.A., Silvia Garassino - La nautica non è più solo un mercato di nicchia per esperti, ma una risorsa aperta a tutti per il turismo esperienziale e misura la capacità dei Marina di essere il perno dello sviluppo turistico costiero".

I rappresentanti dell'A.M.A hanno sottolineato l'importanza del lavoro di squadra.

"E' sempre motivo di grande orgoglio ricevere un riconoscimento per il notevole impegno che tutta Ama, a partire dai dipendenti fino ad arrivare a noi amministratori, mettiamo - ha dichiarato Silvia Garassino -, perché i livelli di eccellenza certificati raggiunti in questi anni siano mantenuti nel tempo, a tutto favore dei diportisti, della tutela dell'ambiente e del miglioramento dei servizi offerti".

Lanciato nel 2022, l’evento premia i Marina Resort che si distinguono per l’innovazione, l’impegno verso la sostenibilità, la sicurezza e l’accoglienza turistica.

Alla consegna del premio, coordinata dal Founder e coordinatore Blue Marina Awards, Walter Vassallo, c'erano fra gli altri, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, l'assessore all'Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro, il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti, il presidente della CCIAA di Latina e Frosinone, di Assonautica Italiana e SiCamera Giovanni Acampora, il vicepresidente di Assonat Bruno Sartori, il vicepresidente del RINA Nicola Battuello e Mitja Gialuz, presidente della Società Velica Barcola e Grignano.