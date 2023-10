Il centro-levante varazzino senza internet da giovedì scorso, Cerruti: "Chiederemo i danni se si protrae il disagio"

I varazzini residenti nelle zone di via Nino Bixio, via Garibaldi, via Gaggino e via XXIV Aprile sono senza rete internet fissa e dati dallo scorso giovedì, con gravi disagi anche ad alcune strutture alberghiere della zona, addirittura con i bancomat non funzionanti.

"Abbiamo chiamato in massa il 187 e da venerdì ci dicono che stanno intervenendo ma non si vede nessuno in zona ad operare. A qualche concittadino, gli operatori telecom hanno addirittura ventilato che fino a mercoledì non si risolverà il problema per mancanza di "pezzi sostitutivi", commenta Gianantonio Cerruti, residente in zona e consigliere di minoranza.

"Stiamo subendo gravi disagi perché oltre ad internet, tv, telefono, ecc ci sono residenti e strutture alberghiere che non riescono a lavorare. E nel quartiere ci sono tanti residenti e detentori di seconde case che lavorano in smart working, dopo che è stata installata la fibra".

"Ci stiamo organizzando per chiedere i danni a Telecom se si protrae il disagio e chiediamo al sindaco che prenda in mano la situazione perché non è possibile che in una cittadina come la nostra si protragga il black-out per così tanti giorni", conclude Cerruti.