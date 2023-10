Uil Fpl: "A Ceriale non ci sono soldi per gli agenti di polizia locale e la sicurezza"

"L’amministrazione comunale ha comunicato ai sindacati che la quota di denaro per il pagamento delle indennità di turno si sta esaurendo e quindi si chiede al comando di ridurre le turnazioni del personale fino al 31 dicembre". Ad affermalo è Francesco Bertolo, segretario territoriale di Uil Fpl - Ponente Ligure.

"Mai ci saremmo aspettati di leggere una nota ufficiale da parte dell’amministrazione di questo tenore che oltre a non riconoscere l’importanza del servizio di polizia locale, ne compromette gravemente l’operatività non potendo svolgere più i servizi nei giorni festivi (basti pensare alle feste natalizie dove il servizio non può essere più svolto facendo risparmiare all’Ente pochi euro ogni giorno festivo)".

"Analogamente anche l’indennità di servizio esterno (di 2,20 euro al giorno lordi) viene messa in discussione e il budget previsto è quasi terminato. Tali scelte amministrative porteranno ad una sensibile riduzione dei servizi esterni di pronto intervento e di controllo del territorio, nonostante i soldi ci siano poiché, come stabilito dall’art.208 cds, è possibile usufruire dei proventi delle sanzioni per tali finalità", prosegue il sindacato.

"Per questo motivo non comprendiamo le motivazioni di tale scelta, la riteniamo inoltre irricevibile ed anacronistica da parte di un comune con i conti a posto e le casse floride, ma dove evidentemente la questione sicurezza del territorio gode di bassissima considerazione", conclude Bertolo.