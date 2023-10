Cpr ad Albenga, convocato il Consiglio comunale: la seduta martedì 17 ottobre

" Firmata questa mattina la convocazione del Consiglio comunale contro la possibile realizzazione del Cpr in Albenga per martedì 17 ottobre, alle ore 20.00, richiesta dal sottoscritto e dagli altri membri della minoranza ".

"Porteremo in Consiglio comunale un documento, che mi auguro sarà approvato all’unanimità, per dire con fermezza no al Cpr - aggiunge Distilo - Il nostro territorio ha già dato abbastanza e la Regione Liguria, pur se non di sua competenza, deve prendere una posizione netta approvando anche in Consiglio regionale la salvaguardia del territorio ingauno. Per finire credo che sia opportuno che tutti i Sindaci del territorio approvino, nei rispettivi Consigli comunali, un documento di contrarietà".