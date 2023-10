Vaccarezza (Lista Toti) al Parlamento Europeo: "Denunciate in maniera più decisa le barbarie di cui è stato vittima il popolo di Israele"

"Ieri sono stato a Bruxelles, al Parlamento Europeo in occasione dell'evento organizzato dall'Onorevole Marco Zanni e dall'Onorevole Marco Campomenosi del Gruppo Identità e Democrazia, insieme alla Presidente dell'Associazione Italia Israele di Savona, l'Avvocato Cristina Franco". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti in Regione.

"Il nostro obiettivo era denunciare, in maniera ancora più decisa, le barbarie di cui è stato, ancora una volta, vittima il popolo di Israele e per denunciare, in modo ancora più forte, il coinvolgimento dell'Iran, e non dimentichiamo anche di quell'altro stato canaglia, cioè il Qatar, principali sponsors dell'instabilità e del terrorismo nel mondo - prosegue Vaccarezza - Abbiamo chiesto alla comunità internazionale, in presenza di esperti di tutto il mondo, di dichiarare il regime iraniano come genocidario, di dichiarare terroristi nella loro interezza Irgc, Hezbollah, Hamas e tutti gli altri gruppi jihadisti".