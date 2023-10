Albenga, al via i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Trieste

Inizieranno domani, lunedì 16 ottobre, i lavori del secondo lotto di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Trieste. L'intervento, per l’ammontare di circa 99mila euro, sarà eseguito, come per il primo lotto, dalla ditta Fratelli Bologna e interesseranno il lato ponente della via (lato Sacro Cuore) dall’intersezione con via Fiume fino a via XXV Aprile.

La strada - afferma il vicesindaco Alberto Passino - sarà sempre percorribile durante tutte le fasi delle lavorazioni. “Il secondo lotto dell’intervento sarà conforme al primo. Saranno sistemati i marciapiedi che versano in un grave stato di ammaloramento".

"Contestualmente - prosegue Passino - adegueremo gli attraversamenti pedonali come già stabilito nel PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) e in coerenza con le scelte adottate nel progetto generale. In particolare realizzeremo scivoli di raccordo dei dislivelli che saranno differenziati cromaticamente e per materiale. Saranno inoltre usate pavimentazioni Loges LVTE per segnalare le direzioni consentite corrispondenti agli attraversamenti”.

“Stiamo proseguendo con tutta una serie di interventi - spiega il sindaco Riccardo Tomatis - che avevamo in programmazione sia riguardanti i marciapiedi che gli asfalti. Oltre al secondo lotto di via Trieste mi preme sottolineare che effettueremo, in soluzione di continuità con il primo lotto, il secondo lotto di via Papa Giovanni, in particolare l’asfaltatura completa della via che ha decisamente cambiato aspetto rivalutando l’intera zona".

"In questi giorni - conclude Tomatis - è terminata inoltre l’asfaltatura di viale Martiri (completeremo l’intervento con la segnaletica orizzontale per poi riaprire quella che è una delle arterie principali della città al traffico) e partiremo con altre asfaltature già programmate in diverse zone della città. Ricordo che in questi anni sono stati numerosi gli interventi su asfalti e marciapiedi sia nel centro che nelle frazioni. Albenga ha un territorio molto ampio e con alcune criticità che, tuttavia, grazie alla programmazione e al lavoro in questo senso degli uffici, stiamo cercando di affrontare”.