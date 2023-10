Giro d'Italia, assessore regionale Sartori : "immagini televisive in tutto il mondo miglior spot per la regione"

C'era già grande attesa per il Giro d'Italia che il prossimo anno toccherà la nostra regione e in particolare Savonese e Val Bormida.

"Ancora una volta la nostra regione sarà protagonista della 'corsa rosa' con le immagini televisive, diffuse in tutto il mondo dalle telecamere, che saranno il miglior spot turistico per la Liguria. Il nostro mare e il nostro entroterra saranno i protagonisti assoluti in tv".

Così l'assessore regionale al Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori commenta la notizia che due tappe del Giro d'Italia 2024 si svolgeranno in Liguria. La tappa del 7 maggio si concluderà ad Andora dopo avere attraversato la Val Bormida, mentre quella del giorno dopo partirà da Quarto dei Mille per concludersi a Lucca dopo aver percorso tutta la Riviera di Levante.

Andora tornerà ad essere un arrivo di tappa dopo 10 anni. “Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto un obiettivo a cui lavoravamo da tempo. È una emozione fortissima vedere il nome di Andora associato ad evento sportivo così importante e amato dagli italiani – ha dichiarato il vice sindaco Paolo Rossi – Siamo particolarmente orgogliosi di riportare in Liguria e nel Ponente, un arrivo di tappa che mancava da dieci anni e che sia stata riconosciuta la credibilità e la capacità di Andora di organizzare e ospitare eventi importanti che coinvolgono migliaia di persone".

"E’ il risultato di un lavoro di squadra ed è una straordinaria opportunità di promozione per Andora e del comprensorio - prosegue Rossi - che avrà indubbie ricadute economiche come bene hanno dimostrato i dati presentati ieri sera dall’organizzazione sulla base delle precedenti edizioni. Sono grato per la fiducia accordata e ringrazio Urbano Cairo Presidente e a.d. di RCS Madia Group, Paolo Bellino, Amministratore delegato RCS Sport, Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, oltre ad un particolare ringraziamento a Enzo Grenno per il suo prezioso e insostituibile lavoro”.

L'ultimo arrivo di tappa nel savonese è datato 2014: in occasione della Collecchio-Savona vinta dall'australiano Michael Rogers. Nel 2015 ci fu la partenza da Albenga, un evento che vide la collaborazione fra comuni attraversati dalla tappa fra cui Andora.

“Mi congratulo con il vice Sindaco Paolo Rossi per la caparbietà con cui ha lavorato e ottenuto questo importante risultato – ha dichiarato il sindaco di Andora Mauro Demichelis – Vedere il nome di Andora fra le tappe del Giro d’Italia è motivo di orgoglio come andorese che condivido con tutta la Maggioranza che non ha mai smesso di lavorare per assicurare al nostro comune, al suo territorio, alle imprese ricettive, alle sue eccellenze la meritata valorizzazione, attraverso eventi attrattivi, promozione del turismo sportivo, opere pubbliche e miglioramento di tutti servizi in quei settori in cui il comune può operare autonomamente. Il Giro d’Italia darà ad Andora grande visibilità. Saremo all’altezza di tutte le opportunità che questa vetrina ci offrirà".