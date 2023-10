Laigueglia: la piccola ha fretta di nascere, la mamma partorisce in casa

Ha sentito le prime contrazioni ieri sera intorno alle 22, i dolori erano quelli tipici del parto, anche se la data era lontana. Ha chiamato l'ambulanza per farsi portare all'ospedale ma i militi non sono arrivati in tempo: la mamma, una donna di 30 di Laigueglia alla terza gravidanza, ha partorito in casa.

Il termine del parto era previsto più avanti, tra una ventina di giorni, ma la bambina ha deciso di venire alla luce prima. Mamma e neonata sono poi state trasportate all'ospedale San Paolo di Savona.