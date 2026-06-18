Grotte di Toirano, 75enne si frattura una caviglia durante la visita: delicato intervento dei soccorritori

Si sono concluse dopo oltre un'ora di intervento, reso complesso dalla zona impervia dove si sono svolte, le operazioni di soccorso per una turista francese di 75 anni rimasta ferita durante la visita del complesso carsico delle Grotte di Toirano.

L'allarme, lanciato attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, ha attivato la Stazione Alpina di Finale Ligure e la XIII Delegazione Speleologica Liguria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Speleologico, i Vigili del Fuoco e il personale della Croce Rossa di Loano.

Raggiunta all'interno della grotta, la donna, che ha riportato una frattura scomposta alla caviglia sinistra, rendendo così necessario l'intervento dei soccorritori specializzati, è stata immediatamente assistita e stabilizzata dai sanitari del Cnsas. Successivamente è stata immobilizzata e posizionata su una barella per il trasporto verso l'esterno.

Le operazioni di evacuazione si sono svolte lungo un percorso particolarmente complesso: in parte seguendo il normale itinerario turistico delle grotte e, nei tratti più angusti, mediante specifiche manovre di progressione e trasporto di tipo speleo-alpinistico effettuate dai tecnici del Soccorso Alpino.

Una volta all'esterno, la 75enne è stata affidata al personale sanitario, caricata in ambulanza e trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.