Savona, anziano colto da malore in casa. Le scale sono troppo strette e intervengono i vigili del fuoco

E' accaduto in via Garroni, a Savona, dove un anziano si è sentito male in casa. Per l'intervento è stata chiamata la Croce Bianca. Le scale del palazzo però scale erano troppo strette, rendendo impossibile il trasporto del paziente.

I militi della Croce Bianca hanno così chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Per soccorrere l'anziano è intervenuta la Squadra 12 dei vigili del fuoco di Savona che, tramite una specifica manovra con l'autoscala, ha raggiunto l'appartamento dell'anziano. L'intervento con l'autoscala ha permesso di trasportare la persona da soccorrere al piano terra e poterla così caricare sull'ambulanza. L'uomo è stato poi portato al Pronto soccorso del San Paolo.