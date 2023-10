Alassio, la biblioteca riapre al pubblico dopo il restyling interno

La biblioteca di Alassio riapre al pubblico dopo le consuete due settimane annuali di riordino interno. L'appuntamento è fissato per domani, martedì 17 ottobre, alle ore 10. Interverranno il sindaco Marco Melgrati, l'assessore a Bilancio, Società Partecipate e Volontariato Patrizia Mordente e il presidente della società partecipata Gesco, Igor Colombi.

"È stata una fase molto intensa – precisa Melgrati - perché c’è stato un importante spostamento del materiale librario. Basti sapere che oltre un terzo del materiale della biblioteca è stato ridistribuito nelle sale per migliorare la fruibilità dei documenti. Oltre quindicimila libri sono stati riposizionati in sole due settimane".

La biblioteca, che ha ottenuto nei primi nove mesi del 2023 forti incrementi di utenza (+40%) e di prestiti (+12%), confida anche in questo restyling interno per attrarre nuova utenza. Il reparto di narrativa è stato incrementato di quattro nuovi scaffali, mentre la saggistica di ben dieci.

"Anche la sala di accesso ha cambiato volto – prosegue Melgrati – con una scaffalatura nuovissima, di un intenso giallo sole, che consentirà una migliore esposizione delle novità librarie e delle promozioni della lettura che la Biblioteca propone agli utenti".

Un altro punto forte della nuova sistemazione è l’aver creato lo “scaffale dell’insegnante” dove si potrà facilmente accedere a materiale di stretto utilizzo per la categoria dei docenti, "nella prosecuzione della stretta collaborazione tra scuole e biblioteca", sottolinea Melgrati. Il programma di miglioramento della biblioteca non si ferma qui ma proseguirà perché stanno prendendo il via nuovi progetti che daranno vita a prossime importanti migliorie.

"Siamo una delle poche biblioteche liguri che offre ai cittadini anche la possibilità dell’auto-prestito – conclude il sindaco – oltre a un sistema di ricerca e prenotazione dei libri moderno e all'avanguardia e i risultati ci premiano. Consiglio a tutti di visitarla e verificarne i servizi".

È anche in corso di attuazione una nuova segnaletica interna, di carattere inclusivo, che favorirà il pubblico a muoversi più agilmente tra i tanti scaffali della Biblioteca sul mare. La biblioteca riaprirà con il suo orario invernale dal martedì al sabato ore 10-18.