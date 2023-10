Savona, si rompe un tubo alla rotonda di via Don Minzoni, strada allagata e disagi al traffico

Ieri la rottura di un tubo in via Fratelli Grondona, con disagi a traffico e alle abitazioni vicine che hanno avuto problemi di fornitura, oggi il guasto di un tubo ha invece riguardato la rotonda di piazzale Aldo Moro, all'incrocio con via Don Minzoni. La rottura è avvenuta nel pomeriggio.

La rottura del tubo ha causato l'allagamento della strada e un buco nell'asfalto, con conseguenze sul traffico. Sono intervenuti i tecnici dell'acquedotto e la polizia municipale per regola il traffico, con l'istituzione provvisoria del senso unico alternato. Ieri invece la rottura del tubo ha riguardano la zona periferica di Legino, in via Grondona all'innesto con corso Svizzera.

La strada è stata allagata e i tecnici dell'acquedotto hanno impiegato una giornata per sistemare il guasto