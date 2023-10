“Loano come Hogwarts” si avvicina, la città pronta ad aprire le sue porte: "Numerose attività gratuite, non solo eventi a pagamento"

“Loano come Hogwarts”, la grande manifestazione che per cinque giorni, dal 28 ottobre al 1 novembre 2023, trasformerà la città dei Doria nella scuola di magia più celebre del cinema, si avvicina sempre di più.

Un fittissimo programma di iniziative riempie il calendario della manifestazione, arrichito da eventi a pagamento ma assolutamente non solo da quelli. Innanzitutto l'ingresso alla città sarà completamente gratuito, così come svariati appuntamenti che si terranno tra le vie e le piazze loanesi. Sul sito ufficiale della manifestazione (leggi QUI) la distinzione tra gli eventi gratuiti (scritti in nero) e quelli a pagamento (in rosso).

"Le cinque giornate di 'Loano come Hogwarts' saranno aperte a tutti anche se caratterizzate da diversi spettacoli a pagamento con posti limitati la cui vendita viaggia a gonfie vele - spiegano dall'organizzazione - ci preme smentire le voci di un presunto ingresso a pagamento in città: tutto ciò non corrisponde al vero".

Per quanto riguarda le iniziative a pagamento, esauriti gli abbonamenti per le cinque giornate, così come i biglietti per le giornate del 28 e 29 ottobre. In esaurimento anche i tagliandi del 1° novembre.

L'evento, promosso in occasione del 25° anniversario della saga creata da J.K. Rowling, riguarderà l'intero paese, da levante a ponente, ricreando nelle piazze e nelle vie loanesi tanti luoghi e momenti che gli appassionati dei libri e dei film ben conoscono. Il centro storico sarà suddiviso nelle case della Scuola di Magia e stregoneria di Hogwarts. Le strade, ma non solo, saranno decorate con bandiere e stendardi dei quattro gruppi ed anche i negozi si “vestiranno” degli stessi colori.

“Loano come Hogwarts” può fregiarsi della collaborazione con Panini, celebre casa editrice specializzata nella pubblicazione di figurine e fumetti. In occasione del lancio dell’ultima sticker guide dedicata al Wizarding World “Le Famiglie Magiche e Babbane”, in edicola a partire da novembre, Panini sarà presente all’evento con dei magici omaggi e con una propria casetta all'interno del villaggio di Diagon Alley. Con il lancio della guida “Le Famiglie Magiche e Babbane” si conclude la collezione inedita che approfondisce diversi temi del magico mondo, raccolte in un prezioso cofanetto dedicato ai fan più curiosi: “Le Case di Hogwarts”; “Le Creature Magiche”; “il Castello di Hogwarts”; “Le Famiglie Magiche e Babbane”.

La manifestazione è organizzata dal Centro Culturale Polivalente e dal Comitato Loanese in collaborazione con Genova Dreams, Miletto Loano e con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, della Provincia di Savona e della Regione Liguria.

Gli organizzatori, oltre agli enti che supportano l'iniziativa, ringraziano i main sponsor della manifestazione: Gruppo Arimondo supermercati EuroSpin e Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Fondocasa Agenzia immobiliare di Loano e Borghetto, Energia Azzurra, Frascheri Spa e Divani & Divani by Natuzzi Albenga.

