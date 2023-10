Villanova d'Albenga, il 28 ottobre la presentazione del libro "Un ponte sull’Atlantico"

Sabato 28 ottobre, alle ore 17, presso il Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga, si terrà la presentazione del libro di Agostina Isoleri e Valeria Moirano "Un ponte sull’Atlantico".

"Come villanovesi siamo orgogliosi di aver dato i natali a una persona straordinaria, un grande missionario e un grandissimo uomo. Questo evento sarà una buona occasione per raccontare la sua storia anche a coloro che non hanno mai avuto occasione di conoscerla", commenta il sindaco Pietro Balestra.

Attraverso la storia di don Isoleri le autrici ricostruiscono una parte della storia di Villanova d'Albenga: il delicato ma fondamentale passaggio dall'Ottocento al Novecento, periodo cruciale per la storia nazionale. Mons. Antonio Isoleri, nativo di Villanova, visse gran parte della sua vita negli Stati Uniti, a Filadelfia, in qualità di Missionario Apostolico. Non dimenticò mai le sue origini: al contrario, quei valori ricevuti dalla famiglia e dalla comunità sostanziarono il suo instancabile operato.

Questo libro, ripercorrendo le vicende di una vita ricca ed originale, induce ad una riflessione circa la positività delle nostre tradizioni, della nostra storia. Nell'operosità di mons. Isoleri possiamo ritrovare la capacità di lavoro tante volte viste nei nostri genitori e nonni. Nella sua determinazione a salvaguardare l'identità religiosa degli Italiani d'America ricordiamo e riconosciamo la profondità e purezza della fede dei nostri avi.

La stessa positività viene espressa nella breve ma intensa esistenza del nipote del missionario: l'omonimo don Antonio Isoleri, denominato "il professore". Senza varcare i confini nazionali, egli condivise con lo zio un importante progetto educativo, che vide in parte la luce nella nostra frazione di Bossoleto.

Agostina Isoleri si è laureata in psicologia presso l’Università degli Studi di Padova, specializzata in psicoterapia psicoanalitica, libero professionista, vive da tempo a Roma. Ha vissuto a lungo a Villanova d’Albenga. Valeria Moirano si è laureata in Lettere moderne e in Filosofia presso l’Università degli Studi di Genova e ha conseguito il diploma di Magistero in Scienze Religiose presso il Centro Accademico Romano della Santa Croce. Attualmente lavora in qualità di bibliotecaria presso la Biblioteca Diocesana “Mons. A. Piazza” di Albenga. Ha due figli, risiede da sempre a Villanova d’Albenga.