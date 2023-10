L'informazione di Savonanews sempre con voi: ecco il nostro nuovo canale WhatsApp

I tempi si evolvono rapidamente, le tecnologie ci sono sempre più vicine e anche la nostra redazione non resta certo a guardare. Da oggi è infatti attivo il nostro nuovo canale di WhatsApp col quale restare sempre aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accade nel savonese.

Un modo facile e rapido per non perdersi nessuna notizia e, da parte della nostra redazione, di rimanere sempre connessi coi nostri lettori. I tempi stanno cambiando, come detto, e con essi anche le modalità in cui le persone trovano notizie e informazioni: così, mentre il nostro sito resterà la principale fonte di notizie, abbiamo deciso di portare le notizie direttamente nel palmo delle vostre mani tramite l'app di messaggistica più utilizzata nella quotidianità.