Andora: tutto pronto per "Storie di Mare, l'evento di chiusura delle attività del FLAG

Tutto pronto per "Storie di Mare, l'evento di chiusura delle attività del FLAG "Gruppo di Azione Costiera Savonese". L'appuntamento si terrà sabato 21 ottobre, alla ore 11 ad Andora, presso il Palazzo Tagliaferro.

Questo il programma: - Proiezione del documentario del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese; - Interventi di Mauro Demichelis – Sindaco di Andora; Paolo Ripamonti – Presidente del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese; Mirvana Feletti - Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e Pesca; Giancarlo Cerisola - Consigliere Camera di Commercio Riviere di Liguria; Augusto Comes - Associazioni di Categoria del settore pesca; Lorenzo Viviani – Consulente DG Pesca Marittima e Acquacoltura del MASAF. Seguirà light lunch a buffet con i prodotti del mare.

"Un gozzo che rientra di prima mattina con i pescatori dai visi scavati da sole e salsedine che scaricano cassette di pesce, circondati da turisti, massaie, chef: è questa la fotografia della pesca in Liguria! In questi anni, difficili ed entusiasmanti, il Flag GAC Savonese ha raggiunto gli obiettivi che si era prefisso: attrezzature, formazione, ricerca scientifica, ma anche innovazione tecnologica", commenta Paolo Ripamonti, Presidente FLAG GAC Savonese.

"Abbiamo contribuito alla valorizzazione di una tradizione antica e importante come la pesca, fatta di pescatori esperti ma anche di giovani pieni di entusiasmo e idee innovative, e che, con il tempo, dovrà sempre più diventare parte integrante della filiera turistica. Economia, persone e territorio. Con questi tre ingredienti e l’impegno di tutti, siamo riusciti a predisporre uno studio scientifico, in collaborazione con l’Università di Genova, presentato alla Commissione Europea, per poter nuovamente riprendere la tradizionale pesca del novellame di sardina, i “gianchetti”! Sempre in tema d’Europa si sta lavorando per ripristinare la tradizionale pesca alla sciabica, anche in chiave turistica".

"Accanto a questo, siamo stati vicini ai pescatori per aiutarli a superare le tante difficoltà burocratiche, ma anche per renderli orgogliosi di svolgere una professione antica e tradizionale. Con questi sette anni lasciamo in eredità un comparto che ha un grande potenziale, per la bontà del nostro prodotto ittico, per qualità dei nostri pescatori per la suggestione che suscita un gozzo che arriva, all’alba, sul molo di un porticciolo o su una spiaggia", conclude Ripamonti.