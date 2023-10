Chiudi gli occhi, apri il cuore: a Savona arriva il progetto nazionale "Yoga senza barriere"

Il progetto nazionale "Yoga senza barriere" dell’Unione Induista Italiana UII propone un ciclo di incontri intitolato "Yoga al buio", un’esperienza nello yoga verso una maggiore armonia con se stessi, l’altro e il mondo che si svolgerà nell’accogliente sede dell’Associazione Studi Yoga Ayurveda ASYA OM a Savona in via Verdi 43a.

Il sistema dello yoga, pur avendo come obiettivo più alto l’evoluzione della persona, attraverso il suo vasto bagaglio di tecniche, può essere di aiuto per l’equilibrio fisico, psichico, emotivo e interiore.

Le persone con disabilità visiva (ipovisione o cecità) possono avere grandi benefici dalla pratica dello yoga: il miglioramento della postura, dell’equilibrio, della stabilità, lo scioglimento delle tensioni cervicali, il rafforzamento della muscolatura degli arti, e soprattutto l’acquisizione di una capacità respiratoria migliore.

Chiudere gli occhi, anche per la persona vedente, è importante per portare lo sguardo al mondo interiore, imparare ad ascoltare, ad acquisire consapevolezza del respiro, per conoscere meglio se stessi e per ritrovare non solo l’equilibrio fisico-emotivo-percettivo, ma anche quello del cuore.