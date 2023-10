Varazze Domani, un'ordine del giorno sull'obbligo della bottiglietta per lavare l'urina dei cani

"Oggigiorno il numero dei possessori degli animali da compagnia è in costante aumento e il possesso di animali domestici prevede inevitabilmente 'interazioni nella vita quotidiana nella quale si contrappongono i diritti e gli interessi " di altre persone.

Inizia così l'ordine del giorno del gruppo Varazze Domani, con il consigliere Giacomo Robello, per impegnare la Giunta ad inserire nel regolamento l'obbligo, per i proprietari dei cani, di portare con sé una bottiglietta d'acqua da versare per pulire in caso di deiezioni.

"Questa semplice regola é ormai presente in molti comuni – spiega Robello - e alcuni cittadini, pochi in verità, già lo fanno di propria iniziativa. Una semplice questione di civiltà e di educazione nell'attesa che questa amministrazione individui al più presto anche un'area da adibire ai nostri amici. Speriamo, per la prima volta, di assistere ad un voto favorevole unanime di tutto il consiglio comunale".

La pratica della bottiglietta è stata introdotta in alcuni comuni del territorio. A Savona era stata il sindaco Caprioglio a prevederla. Una decisione che aveva diviso la città tra i proprietari dei cani e i cittadini che chiedevano maggiore pulizia.