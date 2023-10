Filiera del pescato, la Capitaneria savonese in Val d'Aosta per i controlli: 21,5mila euro di sanzioni

Si è spinta, come di consueto, anche fuori regione l'opera di controllo della filiera ittica da parte della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona.

Stavolta, a seguito dei controlli effettuati nella settimana corrente, ad essere sanzionati dagli uomini del comando savonese sono stati tre centri commerciali che vendevano prodotti ittici congelati scaduti, ad Aosta e provincia.

Il Nucleo Ispettivo Pesca ha effettuato attività di controllo presso le rivendite di prodotti ittici, sia freschi che congelati, nei centri commerciali e rivendita al minuto.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che alcuni prodotti esposti per la vendita in un caso non erano correttamente etichettati e tracciati e pertanto non fornivano le dovute informazioni obbligatorie al consumatore finale. In altri due supermercati erano addirittura stati messi in vendita ed esposti sul bancone filetti di baccalà e tranci di pesce spada nonostante fossero scaduti da alcuni giorni.

Ai trasgressori sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 21.500 euro e il pesce è stato sequestrato per la successiva distruzione.

I controlli della Guardia Costiera, a tutela della salute dei consumatori di prodotti ittici, continueranno anche nei prossimi giorni nel territorio di giurisdizione della Capitaneria di porto di Savona che comprende, nell’entroterra, oltre la Valle d’Aosta anche alcune province della regione Piemonte.