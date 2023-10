Attualità |

"No al rigassificatore, in difesa del mare". La protesta nelle vie di Noli alle World Series di trial

Diversi gli striscioni esposti dai cittadini contrari al riposizionamento della Golar Tundra non distante dall'area protetta del Golfo

Gli striscioni esposti lungo le vie del passaggio della gara internazionale

Che le finale delle Golden Trail World Series potesse essere un'importante vetrina internazionale per la promozione del territorio del Golfo dell'Isola e delle sue bellezze, in particolare quelle naturalistiche, vi erano pochi dubbi. La diretta su Eurosport è però stata anche l'occasione, come molto spesso avviene quando vi sono temi particolarmente sentiti dalle cittadinanze locali, per portare sui piccoli schermi di tutto il mondo la protesta. In questo caso quella relativa al riposizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra nella rada di Vado Ligure, non distante dall'area di mare protetta del Golfo dell'Isola. E così per le vie di Noli, nei punti di passaggio della gara internazionale, sono spuntati diversi striscioni. "No al rigassificatore e per la difesa del mare" il messaggio lanciato con più o meno coloriti, anche fantasiosi, slogan. Una protesta civile che si unisce a quella sollevata dai sindaci del comprensorio negli scorsi giorni dopo l'incontro avuto in Regione con la Struttura Commissariale e i tecnici di Snam, a seguito del quale sono rimaste intatte le perplessità dei sindaci con l'accusa nei confronti della controparte di non aver fornito gli approfondimenti richiesti.

Mattia Pastorino

