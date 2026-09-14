Meteo, settimana a due volti: prima il caldo, poi temporali e rinfrescata

Un temporaneo rinforzo dell'anticiclone atlantico porterà un po' di caldo estivo almeno fino a mercoledì mattina. Poi il passaggio di una perturbazione dal nord Europa attiverà temporali tra mercoledì e giovedì, e farà tornare le temperature nella media del periodo. Bel tempo nel fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 14 e domani martedì 15 settembre

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature. Temperature in aumento e oltre la media del periodo, con massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 °C, e minime domani mattina comprese tra 16 e 18 °C. Venti: generalmente assenti o deboli variabili.

Mercoledì 16 e giovedì 17 settembre

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio di mercoledì aumento della nuvolosità a partire da nord con rovesci o temporali su zone alpine in estensione poi alle pianure, generalmente a nord del Po. Tuttavia i fenomeni potrebbero estendersi anche alle zone pianeggianti e collinari più a sud nella notte e mattinata di giovedì, e poi ancora fenomeni sui rilievi al pomeriggio di giovedì e sulla Liguria di Levante.

Temperature in calo da mercoledì sera per l'ingresso contemporaneo di aria più fresca nordatlantica, che ci farà tornare nella media del periodo. Le massime di mercoledì saranno ancora stazionarie, mentre giovedì caleranno di 3/4 °C. Le minime di mercoledì ancora stazionarie o in lieve aumento, mentre giovedì in lieve calo, gli effetti maggiori si sentiranno venerdì mattina.

Venti che nonostante tutto rimarranno deboli, o al più presenti come raffiche durante i possibili temporali.

Tendenza fine settimana

Si prospetta un fine settimana di bel tempo e temperature gradevoli in aumento da domenica, per il rinforzo nuovamente dell'alta pressione azzorriana.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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