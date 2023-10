Savona, scippo nel quartiere di Santa Rita. Rubata la borsa ad un'anziana

Una donna è stata scippata della borsa questo pomeriggio intorno alle 18 nel quartiere di santa Rita. Lo scippo è avvenuto Tra via Tasso e via Aleardi, dove un giovane vestito di nero e con un cappuccio le ha strappato la borsa.

La donna ha gridato chiedendo aiuto e un ragazzo, vedendo un uomo che scappava di corsa per la via, verso via Giusti ha provato a corrergli dietro, ma lo scippatore si è dileguato. L'uomo però potrebbe essere stato ripreso dalle videocamere di alcune attività commerciali della zona e sul caso sta investigando la Questura.

Tempo fa, in via Tasso, sempre nel quartiere di Santa Rita e vicino a via Aleardi, una ragazza era stata scippata del telefono cellulare mentre stava entrando nel portone.