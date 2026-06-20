Omicidio stradale e lesioni gravissime: denunciata a piede libero la conducente dell'auto coinvolta nel tragico incidente di Ceriale

Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime. Sono le ipotesi di reato contestate alla conducente della Fiat 500 coinvolta nel drammatico incidente avvenuto nella notte a Ceriale, costato la vita a Sofia Barberi e che ha lasciato gravemente ferita l'amica Emma Brasca, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La giovane automobilista, denunciata a piede libero, era alla guida dell'auto che si è scontrata con lo scooter sul quale viaggiavano le due ragazze.

Le indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Ceriale, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno permesso di ricostruire la dinamica del violento scontro fronto-laterale avvenuto intorno all'una: sono state le testimonianze raccolte sul posto e le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, che hanno ripreso le fasi dell'impatto.

Alla conducente della Fiat 500, neopatentata da circa tre mesi, è stata ritirata immediatamente la patente. La giovane è stata inoltre sottoposta agli accertamenti previsti per verificare un eventuale stato di alterazione psicofisica al momento dell'incidente: gli esami hanno dato esito negativo.

"Al riguardo - si legge nella nota diffusa dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona - l'Arma dei Carabinieri ricorda che la normativa vigente (artt. 186 e 187 del Codice della Strada) prevede una politica di "tolleranza zero" per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente (neopatentati): per tale categoria il tasso alcolemico consentito alla guida deve essere pari a zero g/l. L'eventuale riscontro positivo all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti determinerebbe un notevole aggravamento della posizione penale della conducente, con la contestazione delle aggravanti specifiche previste dal codice penale in materia di reati stradali".

I primi a intervenire sul luogo dell'incidente sono stati i carabinieri della Stazione di Ceriale, che stavano percorrendo la strada nell'ambito dei servizi di controllo del territorio. I militari hanno prestato i primi soccorsi e richiesto l'intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco. Sul posto sono poi arrivati anche due equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga, una pattuglia della Stazione di Finale Ligure, i vigili del fuoco di Albenga, un'ambulanza della Croce Rossa di Ceriale, due della Croce Bianca di Albenga e due automediche del 118. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.