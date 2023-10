Enti locali, Camiciottoli (Lega): "Bene accelerare su province e terzo mandato"

"Da responsabile degli enti locali della Lega in Liguria, sono estremamente soddisfatto che il ministro Matteo Salvini, sia tornato a parlare oggi, intervenendo alla 40a Assemblea ANCI, a Genova, dell’intenzione di reintrodurre le Province e di permettere il terzo mandato". Lo dice in una nota Matteo Camiciottoli, responsabile Enti Locali della Lega in Liguria.

"Occorre attuare al più presto una ‘controriforma’ della Delrio, che nel 2014 introdusse le Città metropolitane togliendo importanza e svuotando di significato gli enti provinciali. Bisogna ridare alle province la loro dignità e far tornare i cittadini ad eleggere il presidente e il consiglio provinciale".

"Sì convinto anche al terzo mandato per i sindaci, dando possibilità ai cittadini di rieleggerli se sono soddisfatti del loro operato. Un plauso a tutti i primi cittadini che lavorano senza sosta per il loro territorio, prendendosi anche grandi responsabilità", conclude Camiciottoli.