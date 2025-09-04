Tragico incidente agricolo, una comunità intera piange la scomparsa di Giovanni Rossello del Molino di Ellera

Una comunità intera nello sconforto.

Ellera piange la morte di Giovanni Rossello vittima di un tragico incidente con il trattore nelle sue vigne nella frazione di Albisola Superiore.

Lo storico titolare del Molino questo pomeriggio purtroppo ha perso la vita ribaltandosi nel mezzo agricolo nel suo orto. Purtroppo vani sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori intervenuti sul posto. Il 70enne non ce l'ha fatta.

La località albisolese perde così una figura storica, dai modi sempre cordiali e gentili che ha scritto una pagina importante con la sua famiglia della storia di una comunità intera.

Vero e proprio oste del Molino sempre pronto con i suoi modi garbati ad accogliere i clienti che hanno potuto apprezzare le loro prelibatezze.

"Storicamente siamo una famiglia di mugnai, a partire dal 1500; per questioni di salute a mio padre Vittorio consigliarono di cambiare mestiere, così, grazie ad un'idea straordinaria, avviarono la trattoria" aveva raccontato alla nostra redazione Giovanni, che, con la moglie Silvia aveva gestito il ristorante per anni.

Avevano deciso di godersi una merita pensione chiudendo l'attività nel giugno del 2024 dopo 68 anni. Nel 1956 infatti venne aperta da Teresa e Vittorio Rossello.

"Ci fermiamo con un po' di nostalgia, dopo che abbiamo lavorato per tutta la vita, ma è realisticamente doveroso fare il conto con il tempo che passa" aveva continuato Rossello - Cogliamo l’occasione per ringraziare la spettabile clientela, tutta, che durante questa lunga ed entusiasmante avventura ci ha scelto e stimolato a migliorarci sempre".

Clienti e una comunità che non lo dimenticheranno.

La redazione di Savonanews porge le più sentite condoglianze alla famiglia