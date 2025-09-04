Il garage usato come deposito per la droga, in casa armi e soldi: arrestato

Nell’ambito dell’attività info-investigativa finalizzata al contrasto e alla repressione dei reati, nella giornata di ieri, a Toirano, i poliziotti della Squadra Mobile di Savona, con il supporto del Nucleo Sicurezza Urbana delle polizie locali di Loano e Finale Ligure, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo e relativo munizionamento.

Nel corso delle attività, gli investigatori hanno proceduto a una perquisizione all’interno di un garage nella disponibilità dell’uomo dove, occultato all’interno di un contenitore per attrezzi da pesca, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 724 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish, marijuana e cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la vendita, nonché bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione, dove sono stati sequestrati oltre 15mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a un fucile ad aria compressa privo della documentazione attestante la potenza, 41 cartucce, un coltello a scatto, un tirapugni-noccoliera in metallo e un artifizio pirotecnico.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza.