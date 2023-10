Da Albenga a Mediaset: Stefano Porrozzi in pubblicità con Gerry Scotti per i biscotti Milka

L’albenganese Stefano Porrozzi in tv con Gerry Scotti in un messaggio promozionale firmato Milka.

Il giovanissimo tiktoker ingauno è parte del cast nello spot pubblicitario trasmesso nel corso di “Caduta libera”, il game show italiano in onda su Canale 5 dalle 18.45 giunto alla 12esima edizione.

Mentre Gerry Scotti, in primo piano, parla dei prodotti al cioccolato della famosa multinazionale dolciaria, sullo sfondo si intravedono scene di quotidiana condivisione di una famiglia che si concede un momento di relax in un clima invernale degustando biscotti e brownies “cioccolatosi”: papà, mamma, nonna, figlio (Stefano) e sorellina.

Stefano è un giovane ventenne di Albenga. È un creator di video e sui social si presenta come Stewe, soprannome che gli è stato dato sin da piccolo sui campi di basket. Ha iniziato a creare contenuti a 15 anni su musical.ly, prima che diventasse TikTok. Di buon carattere, ama viaggiare e il mondo della televisione, dove ha già partecipato come figurante in qualche programma su Mediaset, Tv8, Rai e Sky e come comparsa in una serie tv. Il suo sogno? “Mi piacerebbe diventare un conduttore televisivo con un programma tutto mio – afferma Stefano -. Ci lavoro, nel frattempo, porto l’informazione sui social”.