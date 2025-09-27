Fotografa donne in spiaggia di nascosto: "Non si può andare al mare tranquille. Fate attenzione"

Un uomo avrebbe fotografato a loro insaputa delle donne, di cui una minorenne ed è scattato l'allarme a Savona.

Una giovane ha infatto raccontato sui social l'accaduto che l'ha visto protagonista la settimana scorsa sulla spiaggia in via Nizza davanti al supermercato Mercatò e che ha visto intervenire sul litorale anche i carabinieri.

"Sono andata al mare da sola, stavo sdraiata sulla pancia, leggevo un libro. Ho visto un’ombra passare vicino, mi sono girata ed era un uomo intorno ai 50-60 anni, capelli bianchi, cappello da pescatore che scattava delle foto vicino a me, ma era girato verso il palazzo davanti. Non ho pensato nulla di male, ma forse dovevo - spiega la giovane - Lui si allontana e neanche dopo un minuto arriva una ragazza, mi chiede se lo conosco, perché ha visto che mi ha scattato le foto, 2 volte da vicino, mentre ero girata e non lo vedevo. Mi ha detto che teneva il telefono sopra di me ed era a distanza di massimo 2 metri. Ovviamente non ho visto nulla di quello perché era dietro di me".

Allora ha deciso di avvicinarlo per chiedergli spiegazioni ma l'uomo avrebbe negato di aver scattato le foto.

"Lei voleva chiamare subito i carabinieri ma aveva dei dubbi, perché vedendo come si era avvicinato, forse poteva essere un mio conoscente. Comunque le ho detto che volevo parlare con lui, e che gli avrei chiesto di eliminare le foto. Non volevo creare casini, ma in quel momento non capivo la gravità della situazione. Siamo andate a parlargli in due. Quell'uomo ha proprio negato di aver scattato delle foto a me, anche se chiaramente mentiva, ed ovviamente alla richiesta di far vedere le foto che scattava (ai palazzi e il mare) come affermava lui, ha negato tutto, usando parole offensive. Chiamare i carabinieri mi sembrava un po’ esagerato comunque e ho ringraziato la ragazza di avermi avvisato".

Le due giovani hanno così deciso di lasciar perdere ma si erano accorte che l'uomo stava fotografando altre donne.

"Nel frattempo, sono rimasta lì dove ero prima, ma pensavo di andarmene via e mi sono girata ancora qualche volta per vedere se continuava a scattare. Quella ragazza che mi aveva avvisato stava prendendo il sole un po’ più attaccata alla passeggiata nuova di legno, ma anche da lontano continuava a sorvegliarlo come me. Abbiamo visto nello stesso momento che faceva altre foto alle altre 2 ragazze, tra loro c’era una minorenne (si vedeva che era piccola). Dopo quello lei ha preso le sue cose e si è avvicinata a me, e abbiamo subito deciso di chiamare i carabinieri. Dovevamo farlo alla prima".

Da lì allora è partita la chiamata alle forze dell'ordine però il "fotografo" sentendole ha iniziato a cancellare tutti gli scatti.

"Mentre eravamo in chiamata quel uomo ha sentito tutto, stava tenendo il telefono in mano tutto il tempo facendo qualcosa (stava praticamente cancellando tutto), mentre subito dopo si è messo a scattare le foto della spiaggia e mare. Comunque i carabinieri sono arrivati in 15 minuti, bravissimi, gentili, ovviamente gli hanno controllato il telefono, ma cosa trovavano se quello lì aveva già cancellato tutto" ha continuato la donna.

"È stato segnalato da noi. Ma rimango sempre più scioccata dalle cose che succedono ogni giorno. Per favore state attenti e fate attenzione. Sempre occhi aperti. Perché non si può mai sapere se scatta delle foto alle vostre figlie, nipoti oppure a voi, se le tiene per se o condivide nei gruppi. Incredibile che una persona non può andare al mare e stare tranquilla" conclude lanciando un appello.