Politica e democrazia, a Savona confronto sui temi della società civile: dalla sanità ai giovani

Sanità, sicurezza, sport, famiglia, inclusione, giovani, diritti e partecipazione alla vita pubblica. Sono stati questi alcuni dei temi al centro del convegno “Politica e democrazia – Le basi di una società civile”, organizzato nella Sala Rossa del Comune di Savona da Libertà è Democrazia (LeD) della provincia di Savona, in collaborazione con il coordinatore regionale Fiorenzo Timori.

L'incontro, che si è svolto venerdì 25 settembre, ha riunito amministratori, esponenti politici, professionisti e rappresentanti della società civile attorno a una serie di interventi dedicati ai problemi che interessano più direttamente il territorio e alla partecipazione alla vita pubblica. Un confronto che gli organizzatori hanno collocato anche nel percorso verso i prossimi appuntamenti elettorali.

A moderare i lavori è stato Roberto Pizzorno, coordinatore provinciale di LeD Savona. Tra i presenti il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il sindaco di Andora Mauro Demichelis e il sindaco di Savona Marco Russo, accompagnato dagli assessori Maria Gabriella Branca e Francesco Rossello. Hanno partecipato inoltre i consiglieri comunali Luca Aschei e Angelo Schirru, Alfredo Remigio per Fratelli d'Italia e Martina Milani, segretaria provinciale del Grande Nord.

"L'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire uno spazio di confronto sui problemi che interessano più direttamente la vita dei cittadini e sulle prospettive della comunità - ha spiegato Pizzorno -. Un'occasione per affrontare questioni sociali e politiche attraverso contributi differenti, con particolare attenzione al rapporto tra istituzioni, territorio e società civile".

Il programma ha affrontato diversi ambiti della vita sociale. Ad aprire gli interventi è stato il dottor Sandro Sanvenero, con una relazione dedicata a “La sanità in Liguria”, incentrata sulle prospettive e sulle criticità del sistema sanitario regionale e sull'accessibilità dei servizi.

Il tema della sicurezza e della vivibilità del territorio è stato invece affrontato da Marco Pilla, mentre il dottor Alessandro De Blasi ha parlato di sport e inclusione, soffermandosi sulla dimensione sociale della pratica sportiva e sul suo possibile ruolo come strumento di aggregazione e partecipazione.

Spazio anche al ruolo delle donne e della famiglia. In sala era presente Cheti Cafissi, responsabile delle Politiche femminili di Libertà è Democrazia. Francesca Dagnino ha affrontato il tema “Donna e mamma nella società civile”, mentre l'avvocato Carmen Santorelli ha proposto una riflessione sul ruolo della famiglia nella società contemporanea.

Una parte del convegno è stata dedicata alle nuove generazioni e alla partecipazione alla vita pubblica. Il sociologo Felicino Vaniglia ha parlato del rapporto tra giovani, politica e vita civile. Sul tema della comunicazione e delle prospettive future è intervenuto invece Luca Aschei, con una relazione dal titolo “Comunicazione, giovani e futuro”.

A chiudere la serie degli interventi è stato Antonio Rossello, saggista e membro dell'Associazione Sociologi Italiani (ASi), con una riflessione dal titolo “Esiste una nuova via per uscire dalla crisi della politica italiana?”.

Le conclusioni sono state affidate a Giancarlo Affatato, segretario nazionale di Libertà è Democrazia. Nel suo intervento ha richiamato il percorso di organizzazione e presenza territoriale del movimento, indicando anche Savona tra i territori interessati dalla nuova fase politica di LeD.

Il convegno si è quindi sviluppato lungo un ventaglio ampio di questioni, dalla gestione dei servizi sanitari alla sicurezza, passando per sport, famiglia, inclusione e rapporto tra giovani e politica. L'iniziativa si inserisce nel percorso di attività territoriale di Libertà è Democrazia, che nelle ultime settimane ha promosso diversi appuntamenti e incontri in vista della propria riorganizzazione sul territorio.