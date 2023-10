Manutenzione e sicurezza dei mezzi Tpl, le rappresentanze sindacali chiedono un incontro urgente al Prefetto

Un bus che, nei giorni scorsi, ha perso i bulloni della ruota posteriore nella tratta Cairo Savona, sul provinciale 29. Ieri il principio di incendio a brodo di un mezzo a Cisano, per fortuna con l'intervento dell'autista tramite un estintore.

La situazione del trasporto pubblico locale e della manutenzione dei mezzi resta critica e gli stessi sindacati, denunciano situazioni irrisolte ormai da tempo, che fino ad ora non starebbero trovando soluzione nemmeno con la nuova dirigenza.

Per questo motivo le rappresentanze sindacali chiedono ad azienda e Prefetto un incontro urgente Considerando gli episodi dei giorni scorsi e “dove si è verificata la perdita dei bulloni di serraggio di una ruota posteriore di un autobus in servizio sulla linea Cairo Montenotte/Savona e l’inizio di incendio di un autobus del Deposito di Cisano sul Neva nella mattinata” dicono i rappresentanti dei lavoratori“, non c’è più possibilità di aspettare, vista la gravità delle situazioni, che mettono in forte rischio la incolumità di passeggeri e conducenti”.