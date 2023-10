Pietra, ceceno in possesso di documenti falsi viene fermato dai carabinieri: non voleva arruolarsi nell'esercito russo

Viene fermato in possesso di un passaporto falso e dopo controlli approfonditi i carabinieri sono riusciti a trovare altri documenti fasulli (tra cui anche le carte di credito) e contraffatti.

Un uomo di nazionalità russa, ceceno, è stato così fermato dagli agenti della stazione di Pietra Ligure e in caserma dopo i controlli sul sistema d'informazione Schengen hanno scoperto che il numero del passaporto risultava essere segnalato come smarrito e riferito ad un nominativo di una donna della Repubblica Ceca.

A seguito anche di una perquisizione in un alloggio di un residence pietrese che l'uomo condivideva con la compagna (è stato trovato un documento che attesterebbe un matrimonio islamico effettuato nel savonese) e dopo aver controllato la borsa della stessa, sono stati rinvenuti un altro passaporto e un documento che si usa in Russia come carta d'identità che risalirebbero alle sue reali generalità.

L'uomo il giorno successivo ascoltato in Tribunale dal giudice Roberto Amerio avrebbe confermato di aver acquistato il passaporto falso in un ufficio a Mosca e sarebbe giunto in Italia per evitare di essere arruolato nell'esercito russo coinvolto nel conflitto contro l'Ucraina.

Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria con frequenza giornaliera alla stazione di Pietra Ligure. Concessi i termini a difesi richiesta dall'avvocato Carlo Manti.