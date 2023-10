A Loano 2 il IV corso "Heart&Brain disease": "Approfondire la conoscenza delle malattie per ottimizzarne la gestione multidisciplinare"

Si è tenuto nella giornata di ieri, nella cornice di Loano 2, il IV corso multidisciplinare "Heart&Brain disease" alla presenza della Cardiologia presidio ospedaliero di ponente dell’ospedale Santa Corona, delle neurologie Asl 1, Asl 2, della neuroradiologia, della neurochirurgia e di tutte le cardiologie liguri compresa l’università di Genova, nonché quelle di Torino, di Parma, di Trento, San Raffaele Milano, San Donato Milano e l'università romana di Tor Vergata.

Tanti partecipanti con la maggior parte dei medici di medicina generale presenti. Relazioni interessanti e molto attuali, controversie dibattute, ma anche alcune letture magistrali di aggiornamento delle ultime tecniche.

"Le malattie cardiovascolari e le loro complicanze costituiscono una importante causa di mortalità e morbidità oltre che di spesa sanitaria - spiega Shahram Moshiri, direttore di Cardiologia - Utic ponente del Santa Corona - Nella valutazione del singolo paziente, cardiopatie ed ictus cerebri possono coesistere in quanto condividono i medesimi fattori di rischio (come nel caso delle conseguenze dell’aterosclerosi), altre volte invece vi è una correlazione causale (come nel caso dell’ictus cardio-embolico). Essendo l’aterosclerosi una malattia infiammatoria sistemica, i pazienti con attacco ischemico transitorio, ictus cardio-embolico o arteriopatia carotidea asintomatica spesso si associano ad un pregresso infarto miocardico, una storia di angina pectoris o una coronaropatia misconosciuta ed è stata dimostrata una correlazione lineare tra la severità dell’arteriopatia carotidea e la gravità della coronaropatia sottostante".

"Altre patologie cardiovascolari, quali la trombosi atriale sinistra e auricolare sinistra in corso di fibrillazione atriale, i trombi nel ventricolo sinistro nel contesto della cardiopatia ischemica acuta e cronica e delle cardiomiopatie dilatative, le calcificazioni della valvola mitrale e della valvola aortica, le placche aterosclerotiche aortiche e la pervietà del forame ovale, sono invece responsabili di eventi cardioembolici - aggiunge il dottor Moshiri - Multipli registri, tuttavia, dimostrano che queste malattie sono sottodiagnosticate e sottotrattate. In considerazione dì questi presupposti fisiopatologici lo scopo dell’evento è approfondire la conoscenza dei vari aspetti di queste malattie per ottimizzarne la gestione multidisciplinare con il fine di utilizzare al meglio tutte le risorse diagnostiche e le possibilità terapeutiche".