Speciale Rigassificatore |

Rigassificatore, Snam risponderà alle richieste di integrazioni: "Siamo al lavoro per raccogliere approfondimenti sull'interazione tra il progetto e l'Area Marina Protetta di Bergeggi"

"Le simulazioni già svolte, e parte della documentazione già condivisa con gli enti, escludono interferenze con l’area protetta sia in temi di gradiente termico che di cloro"

"In merito alle osservazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sul progetto del rigassificatore a Vado Ligure "Snam e il team di consulenti scientifici tra cui Rina, Università di Genova, Università La Sapienza di Roma e il Centro interuniversitario di Biologia marina, sono già al lavoro per raccogliere tutti gli elementi utili a fornire gli ulteriori approfondimenti richiesti riguardo l'interazione tra il progetto e l'area marina protetta di Bergeggi". Queste le parole di Snam, in una nota pubblicata da Ansa, dopo che nei giorni scorsi Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha presentato le proprie osservazioni sul progetto per il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra nel 2026 a 4 km dalla costa di Vado Ligure e 2.9 km da Savona. L'Istituto si è soffermato soprattutto sulla vicinanza all'Area Marina Protetta di Bergeggi. Lunedì 30 ottobre Snam annuncia "l'invio alla struttura commissariale delle risposte alle richieste di integrazione al progetto pervenute fino a metà ottobre, mentre sono in fase di valutazione quelle trasmesse nei giorni successivi, inclusa la nota Ispra ricevuta lo scorso 19 ottobre". Riguardo all'area marina protetta di Bergeggi, che dista circa 5 chilometri dal punto di ormeggio della nave Golar Tundra, "Ispra ha richiesto ulteriori elementi relativi, in particolare, ai monitoraggi lungo il ciclo di vita del progetto. - spiega Snam – Preme ricordare che le simulazioni già svolte, e parte della documentazione già condivisa con gli enti, escludono interferenze con l'area protetta sia in temi di gradiente termico che di cloro. Ciò nondimeno, come richiesto da Ispra, Snam svolgerà nuove simulazioni per escludere anche interferenze a lungo termine, come peraltro già emerso con impianti simili".

Comunicato Stampa

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.