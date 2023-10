Santa Corona, riapertura del punto nascite: non solo questioni di organico. Asl 2: "Problemi a seguito dell'incendio"

La riapertura del punto nascita del Santa Corona, "nella fase attuale [..] non è in alcun modo condizionata all'apertura o alla realizzazione di altre strutture ospedaliere quali l'ospedale unico di Taggia o il nuovo monoblocco" del nosocomio pietrese stesso, bensì "alla risoluzione di diverse problematiche di tipo strutturale, funzionale, impiantistico generatesi in particolare a seguito dell'incendio doloso" che si era verificato nel settembre dello scorso anno.